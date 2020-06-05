2020-06-05T12:58:47+03:00
Общество

Сбербанк в Тюмени выдал первые 120 кредитов по государственной программе под 2% годовых

Вадим Бегун
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За первые два дня действия государственной программы кредитования на заработную плату под 2% годовых Западно-Сибирским отделением Сбербанка было выдано более 120 кредитов с общим лимитом 141 млн рублей. В настоящее время более 500 заявок находятся на рассмотрении.

Такую статистику озвучил заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев на онлайн-конференции с представителями органов власти, банковского сектора и предпринимательского сообщества, посвященной мерам поддержки бизнеса.

– Сбербанк продолжает помогать своим корпоративным клиентам в рамках собственных и государственных программ поддержки бизнеса. Заявки на получение кредита под 2 процента годовых мы стали принимать еще в мае. После официального старта программы денежные средства начали поступать на счета компаний-заемщиков, – прокомментировал заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев. – Кредит предоставляется на возобновление деятельности. Это любые расходы, которые связаны с бизнесом и подтверждены документами, в том числе зарплата по трудовому договору и даже погашение кредита по льготной программе под 8,5 процента и кредита на выплату зарплат под 0 процентов. То есть деньги можно тратить на закупку материалов, аренду, авансы поставщикам, коммунальные услуги, зарплату работникам и вознаграждения подрядчикам.

Основное преимущество новой программы – воспользоваться кредитованием под 2% могут все сегменты клиентов – от микробизнеса до крупнейших компаний из списка пострадавших отраслей согласно Постановления Правительства РФ № 696 от 16.05.2020.

Кроме того, при соблюдении предприятием ряда условий государство полностью спишет не только основной долг по кредиту, но и проценты.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ (с учетом районного коэффициента 1,15 и надбавки 30% на страховые взносы) и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. Максимальный срок кредита – до 1 апреля 2021.

– Самый быстрый способ подать заявку на кредит - через интернет-банкинг «Сбербанк Бизнес Онлайн», – добавил Александр Николаевич. – Если представители бизнеса не являются клиентами Сбербанка, они могут открыть бесплатный расчётный счёт дистанционно на официальном сайте банка и получить доступ к личному кабинету «Сбербанк Бизнес Онлайн» для оформления заявки на кредит. Также бизнес может открыть расчетный счёт через официальных партнеров Сбербанка.

На территории Тюмени и Тюменской области насчитывается более 50 партнеров Сбербанка, уполномоченных дистанционно открывать расчетные счета действующим предпринимателям, а также проводить регистрацию бизнеса без посещения налоговой инспекции или МФЦ.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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