2020-06-05T12:58:08+03:00
Общество

Какие дворы отремонтируют в Ленинском округе Тюмени в этом году?

Всего обновлению подлежат восемь дворовых территорий
Вадим Бегун
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Какие дворы отремонтируют в Ленинском округе Тюмени в этом году? Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Какие дворы отремонтируют в Ленинском округе Тюмени в этом году? Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Ленинском округе Тюмени в этом году отремонтируют восемь дворов. Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Стало известно, что обновятся территории домов по адресам: улица Ершова, 11, 13; Жуковского, 76, 80; Рижская, 76, 78; Тульская, 4; ул. 50 лет ВЛКСМ, 89, 91, 81, 81а, 91, 91а, 91б.

К благоустройству в большом дворе у домов №№ 91, 91а, 91б на улице 50 лет ВЛКСМ подрядная организация приступит через пару недель. Здесь будет многофункциональный двор с детскими площадками для малышей и для детей постарше. На спортивной площадке появится турниковая зона, рядом установят хозяйственно-бытовую площадку, освещение, проложат новые тротуары.

А вот во дворе домов № 81 и № 81а на улице 50 лет ВЛКСМ работы начнутся уже в понедельник. Горожане получат детскую площадку, парковку, современное освещение. В следующем году специалисты управы рассчитывают сделать проезд к этому дому от улицы Тульской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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