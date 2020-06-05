2020-06-05T11:43:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Кто в Тюменской области обязан соблюдать режим самоизоляции?

При первых признаках ОРВИ нужно вызвать врача на дом
Вадим Бегун
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Кто в Тюменской области обязан соблюдать режим самоизоляции? Фото - pixabay.com.Кто в Тюменской области обязан соблюдать режим самоизоляции? Фото - pixabay.com.
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Тюменцам напомнили, кто обязан соблюдать режим самоизоляции. При первых признаках заболевания ОРВИ им необходимо позвонить в больницу, врач придет домой.

На сегодняшний день двухнедельный режим изоляции должны соблюдать прибывающие из зарубежных стран, контактные с заболевшими COVID-19, а также те, кто прибывает в Рощино спецрейсами из неблагополучных регионов РФ, в том числе с месторождений. Жители Тюменской области могут самоизолироваться дома, приезжие – по месту пребывания (при наличии условий) или в условиях обсерватора.

Вахтовики, вернувшиеся в регион, две недели должны находиться дома или на даче. Им нельзя посещать место работы, учебы, общественные места. Прибывшие в Рощино из неблагополучных регионов РФ (в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области) также обязаны находиться по месту жительства. Это же касается и прибывших иными видами транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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