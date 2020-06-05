Александр Моор поздравил с днем рождения главного анестезиолога-реаниматолога региона

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:39:42+03:00

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Александр Моор поздравил с днем рождения главного анестезиолога-реаниматолога Тюменской области Наталью Шень. Он поблагодарил ее за профессионализм и любовь к людям.

«Сейчас вместе с коллегами она спасает жизни пациентам с коронавирусной инфекцией. Недавний пример: тюменские медики сделали то, что считается практически невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с ИВЛ и стал дышать самостоятельно. Опыт тюменских врачей тогда помог всей России», – написал глава региона на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

Губернатор пожелал Наталье Петровне здоровья и радости. Он также сказал спасибо всем медикам, без знаний и преданности профессии которых, по словам Александра Моора, «мы были бы бессильны перед вирусом».

ИСТОЧНИК KP.RU