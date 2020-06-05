2020-06-05T12:38:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 июня 2020 года увеличилось на 36 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 июня 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 июня 2020 года увеличилось на 36 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 июня 2020 года увеличилось на 36 человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 5 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 36 и составило 1834 человека.

За последние сутки в России выявлено 8 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 37,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода, полностью выздоровели 8 057 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 449 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 528 летальных исходов, выздоровели 212 680 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области приобрели три новых компьютерных томографа для диагностики ковидной пневмонии. Два аппарата – в ОКБ № 1 и «инфекционке» – уже заработали, еще один скоро подключат в горполиклинике № 17.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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