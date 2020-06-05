2020-06-05T10:44:37+03:00
Общество

На тюменские кладбища пустят больше автобусов

В городе временно изменят несколько маршрутов
Вадим Бегун
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На тюменские кладбища пустят больше автобусов. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.На тюменские кладбища пустят больше автобусов. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени увеличат количество автобусов, идущих к кладбищам. Это связано с религиозным праздником – Днем всеобщего поминовения усопших.

Так, 6 и 7 июня на маршруте № 121 «Ж/д вокзал – Червишевское кладбище – 2» организуют движение семи автобусов особо большого класса. Также стало известно, что на маршруте № 32 «Ж/д вокзал – с/о «Приволье» на линию выйдут пять автобусов большого класса вместимости.

Расписание доступно на сайте tgt72.ru МКУ «Тюменьгортранс», а также по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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