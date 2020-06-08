Россияне опасаются серьезного спада в экономике после пандемии коронавируса

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:00:27+03:00

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Жители Российской Федерации всерьез опасаются спада в экономике после пандемии коронавируса. Об этом стало известно по итогам опроса Социологического антикризисного центра.

Так, спада экономики, причем, довольно серьезного, ждут 57% опрошенных. Они уверены, что тяжелая экономическая ситуация в стране скажется непосредственно не только на их благосостоянии, но и всех россиян. 38% предполагают, что после пандемии российское общество станет более разобщенным. Рост сплоченности и заботы друг о друге ждут всего 14% респондентов.

Диаграмма - Социологический антикризисный центр.

Несмотря на это, более половины (54%) все же ожидают существенных перемен в мире после пандемии. Однако эти ожидания имеют более негативный окрас, чем ожидания возврата к прежнему.

Диаграмма - Социологический антикризисный центр.

25% респондентов разделяют пессимистические ожидания от будущего после пандемии, 63% разделяет страхи серьезного экономического спада, 54% боится, что семье не на что будет жить, а 44% ждет, что придется надолго изменить привычный образ жизни.

Также стало известно, как люди реагируют на ситуацию пандемии, кому и чему верят, как ведут себя. Можно выделить среди опрошенных 5 типов реакции. Так, недоверие и страх экономических последствий испытывают 27% респондентов, сильные эмоциональные переживания и риск травматизации – 19%, более выраженный страх за близких – 22%. 17% опрошенных не верят, не боятся и отрицают угрозу, а 19% – доверяют информации и солидарны с другими.

ИСТОЧНИК KP.RU