Россияне опасаются серьезного спада в экономике после пандемии коронавируса
Жители Российской Федерации всерьез опасаются спада в экономике после пандемии коронавируса. Об этом стало известно по итогам опроса Социологического антикризисного центра.
Так, спада экономики, причем, довольно серьезного, ждут 57% опрошенных. Они уверены, что тяжелая экономическая ситуация в стране скажется непосредственно не только на их благосостоянии, но и всех россиян. 38% предполагают, что после пандемии российское общество станет более разобщенным. Рост сплоченности и заботы друг о друге ждут всего 14% респондентов.
Диаграмма - Социологический антикризисный центр.
Несмотря на это, более половины (54%) все же ожидают существенных перемен в мире после пандемии. Однако эти ожидания имеют более негативный окрас, чем ожидания возврата к прежнему.
Диаграмма - Социологический антикризисный центр.
25% респондентов разделяют пессимистические ожидания от будущего после пандемии, 63% разделяет страхи серьезного экономического спада, 54% боится, что семье не на что будет жить, а 44% ждет, что придется надолго изменить привычный образ жизни.
Также стало известно, как люди реагируют на ситуацию пандемии, кому и чему верят, как ведут себя. Можно выделить среди опрошенных 5 типов реакции. Так, недоверие и страх экономических последствий испытывают 27% респондентов, сильные эмоциональные переживания и риск травматизации – 19%, более выраженный страх за близких – 22%. 17% опрошенных не верят, не боятся и отрицают угрозу, а 19% – доверяют информации и солидарны с другими.
ИСТОЧНИК KP.RU
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