2020-06-04T09:23:58+03:00
Общество

АО «Транснефть – Сибирь» за время работы приняло в систему 13 миллиардов тонн нефти

Вадим Бегун
Поделиться:
АО «Транснефть – Сибирь» за время работы приняло в систему 13 миллиардов тонн нефти. Фото - АО «Транснефть – Сибирь».АО «Транснефть – Сибирь» за время работы приняло в систему 13 миллиардов тонн нефти. Фото - АО «Транснефть – Сибирь».
Изменить размер текста:

АО «ТранснефтьСибирь с момента своего основания в 1967 году приняло в систему магистральных нефтепроводов (МН) от добывающих компаний и транспортировало 13 миллиардов тонн нефти.

На сегодняшний день предприятие принимает углеводородное сырье от 56 производителей. В том числе в систему трубопроводного транспорта поступает нефть с таких крупных месторождений, как Западно-Мессояхское, Восточно-Мессояхское, Комсомольское, Ванкорское, Федоровское, Самотлорское, Приобское, Мамонтовское, Усть-Балыкское, Приразломное.

Прием нефти осуществляется на 56 приёмо-сдаточных пунктах (ПСП) нефтяных компаний. Все пункты оборудованы системой измерения количества и показателей качества нефти (СИКН), посредством которых ведется контроль и измерение плотности нефти, влагосодержания, в автоматическом режиме отбираются пробы, вычисляются значения массы нефти брутто и нетто. Современное оборудование, применяемое в СИКН, позволяет формировать отчетность и передавать информацию в автоматизированную систему оперативного учета нефти и систему диспетчерского контроля и управления АО «Транснефть – Сибирь».

АО «Транснефть – Сибирь» было образовано 19 октября 1967 года и сегодня является крупнейшей организацией в системе ПАО «Транснефть», в его состав входят 12 филиалов. Предприятие обслуживает 9,3 тыс. км нефтепроводов и 253 км нефтепродуктопровода, проходящих по территории 6 субъектов РФ – Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской области, Томской области и Курганской области. АО «Транснефть – Сибирь» эксплуатирует 84 нефтеперекачивающие и 2 нефтепродуктоперекачивающие станции.

Прием нефти в самый северный российский магистральный трубопровод Заполярье – Пурпе, введенный в эксплуатацию в 2017 году, осуществляется от пяти нефтяных компаний. До конца текущего года планируется подключение к МН Заполярье – Пурпе еще двух ПСП.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оправдан тюменец, выстреливший три раза в голову друга
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 июня 2020 года увеличилось сразу на 49 человек
Тюменским вахтовикам разрешили пересидеть карантин дома
В Тюмени автолюбитель лишился «Инфинити» из-за 85 штрафов и миллионных долгов
АО «Транснефть – Сибирь» за время работы приняло в систему 13 миллиардов тонн нефти
Тюменцы могут наблюдать за ремонтом улиц онлайн
Экс-сотрудник тюменской колонии за взятки носил осужденному телефоны
В Тюменской области выделили более 280 миллионов рублей на поддержку занятости
В Тюмени хозяйка квартиры побила гостью из-за телефона
В Тюменской области бывшие лесники получили условные сроки за рубку деревьев
Хотели посмотреть, что будет: тюменские подростки клали камни на ж/д пути
Тюменскую УК без офиса оштрафовали на 175 тысяч рублей
Погода на 4 июня в Тюмени: дожди закончились
В Тюмени набирают волонтеров для сопровождения «Бессмертного полка»
В Тюмени на время отключат телерадиовещание
У тюменской больницы построят вертолетную площадку
В обновленной Конституции определят список требований к кандидатам в президенты
В тюменской ГИБДД – важные кадровые изменения
Новая Конституция усилит роль Государственной думы в принятии значимых решений
При строительстве детского сада в Тюмени спилят 55 деревьев. Ранее планировали 160
Геннадий Чеботарев: «Принцип разделения властей будет реализовываться более предметно»
В Ишиме из-за гранаты оцепили место дорожных работ
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 июня 2020 года снова выросло
Тюменец устроил пожар в двухэтажке после драки со своим другом
«От боли потеряла сознание»: в тюменской деревне девочку придавило телегой