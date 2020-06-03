В обновленной Конституции определят список требований к кандидатам в президенты

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:20:02+03:00

Он должен прожить в России не менее 25 лет

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Депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева прокомментировала внесение поправок в Конституцию России, которые предназначены определить список требований к кандидатам в президенты. По ее мнению, внесение таких поправок назрело давно.

– Очевидно, что никто в нашей стране не стал бы возражать против того, чтобы в качестве кандидатов в президенты выступали граждане России, постоянно проживающие в нашей стране. Безусловно, такую поправку поддержит каждый житель, и я в том числе, – заявила директор Центра русской культуры.

Альбина Селезнева добавила, что в прежние годы такой пункт в основном законе не имел особой актуальности, поэтому подобное предложение не вносилось ранее. Однако сейчас ситуация такова, что данный момент необходимо конкретизировать и закрепить в Конституции.

Напомним, что в новой Конституции определят список требований к главе государства. В соответствии с этой статьей предлагается закрепить требование о постоянном проживании кандидата в президенты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве.

ИСТОЧНИК KP.RU