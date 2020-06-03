2020-06-03T10:03:11+03:00
Происшествия

В Тюменской области два парня спасли женщину из горящего дома

Молодые люди услышали хлопок и побежали к месту происшествия
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюменской области два парня спасли женщину из горящего дома. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тюменской области два парня спасли женщину из горящего дома. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В деревне Дербень Голышмановского округа студент местного агропедколледжа Дмитрий Горбунов и восьмиклассник королевской средней школы Денис Виноградов спасли жизнь женщины на пожаре. Инцидент, который мог бы стать трагичным, если бы не смелость ребят, произошел вечером 1 июня.

Во время прогулки парни услышали сильный хлопок возле одного из домов на улице Зеленой. Подбежав к дому, они увидели дым, затем огонь. Денис начал звонить в пожарную охрану, Дмитрий забежал в ограду. Во дворе он увидел лежащего мужчину. Набросив куртку на голову, студент забежал сени, где сквозь огонь и дым смог разглядеть забившуюся в угол женщину.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

– Пытался поднять ее сам, но не удалось. Крикнул Денису, чтобы помог, вдвоем вывели женщину на свежий воздух. Возле горящего дома стали собираться сельчане, пробовали тушить пламя до приезда пожарных. Но огонь уже было не остановить, – вспоминает студент.

К прибытию первых пожарных подразделений огнем были охвачены надворные постройки и жилой дом. В результате пожара термические ожоги ног и рук получили женщина и мужчина. Если бы не проходившие неподалеку парни, то последствия пожара могли быть трагическими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«От боли потеряла сознание»: в тюменской деревне девочку придавило телегой
В Тюменской области два парня спасли женщину из горящего дома
Назван подрядчик для разработки проекта очередной развязки в Тюмени
В Ишиме кролик откусил ребенку фалангу пальца
Благотворители собрали 56 тысяч рублей на помощь детям
День защиты детей в Тюмени отметили онлайн
Боровскую птицефабрику оштрафуют за свалку куриного помета
Тюменец украл банковскую карту уснувшего друга и снял с нее все деньги
В Ялуторовске нашли виновника падения рабочего с крыши
На улицах Мельникайте и Щербакова в Тюмени отключат светофоры
Самый романтичный преступник: тюменец похитил у спавшего друга телефон, чтобы подарить его любимой
Погода на 3 июня в Тюмени: дождь с перерывами
В Тюмени перенесли начало «Трудового лета – 2020»
Тюменцы примут участие в молодежном патриотическом форуме на Сахалине
Тобольск будут благоустраивать по-новому
Тюменская набережная завела аккаунт в «Инстаграм»
В Тюмени осудят водителя, из-за которого в ДТП погибли три ребенка
Тобольские чиновники убрали из очереди на бесплатный участок земли многодетную семью
В Тюменской области – первые заболевшие клещевым энцефалитом
В Тюмень придут заморозки до минус пяти
В Тюмени детский сад выплатит сотни тысяч рублей за травму девочки