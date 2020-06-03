3 Июнь 2020 2020-06-03T10:03:11+03:00

В Тюменской области два парня спасли женщину из горящего дома. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

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В деревне Дербень Голышмановского округа студент местного агропедколледжа Дмитрий Горбунов и восьмиклассник королевской средней школы Денис Виноградов спасли жизнь женщины на пожаре. Инцидент, который мог бы стать трагичным, если бы не смелость ребят, произошел вечером 1 июня.

Во время прогулки парни услышали сильный хлопок возле одного из домов на улице Зеленой. Подбежав к дому, они увидели дым, затем огонь. Денис начал звонить в пожарную охрану, Дмитрий забежал в ограду. Во дворе он увидел лежащего мужчину. Набросив куртку на голову, студент забежал сени, где сквозь огонь и дым смог разглядеть забившуюся в угол женщину.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

– Пытался поднять ее сам, но не удалось. Крикнул Денису, чтобы помог, вдвоем вывели женщину на свежий воздух. Возле горящего дома стали собираться сельчане, пробовали тушить пламя до приезда пожарных. Но огонь уже было не остановить, – вспоминает студент.

К прибытию первых пожарных подразделений огнем были охвачены надворные постройки и жилой дом. В результате пожара термические ожоги ног и рук получили женщина и мужчина. Если бы не проходившие неподалеку парни, то последствия пожара могли быть трагическими.

ИСТОЧНИК KP.RU