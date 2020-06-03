2020-06-03T09:33:50+03:00
Недвижимость

Назван подрядчик для разработки проекта очередной развязки в Тюмени

Документация должна быть готова к 1 декабря
Вадим Бегун
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Назван подрядчик для разработки проекта очередной развязки в Тюмени.Назван подрядчик для разработки проекта очередной развязки в Тюмени.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени определились с подрядчиком, которым разработает проект транспортной развязки. Деньги на эти цели выделят из городского бюджета.

По информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что проектную документацию по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу МоскваВладивосток в створе ул. Аккумуляторная» разработает АО «Институт Тюменьгражданпроект». Акционерное общество готово сделать это за 30 миллионов рублей.

Стоит отметить, что московская компания «Институт строительства и проектирования» также была готова заняться разработкой проекта. Однако за свои услуги она запросила 46 миллионов рублей, поэтому предпочтение отдали местному предприятию.

«Институт Тюменьгражданпроект» должен подготовить документацию к 1 декабря 2020 года. Развязка появится в районе аэропорта Плеханово и соединит районы «Маяк» и «Дом Обороны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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