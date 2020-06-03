Назван подрядчик для разработки проекта очередной развязки в Тюмени
В Тюмени определились с подрядчиком, которым разработает проект транспортной развязки. Деньги на эти цели выделят из городского бюджета.
По информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что проектную документацию по объекту: «Строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва – Владивосток в створе ул. Аккумуляторная» разработает АО «Институт Тюменьгражданпроект». Акционерное общество готово сделать это за 30 миллионов рублей.
Стоит отметить, что московская компания «Институт строительства и проектирования» также была готова заняться разработкой проекта. Однако за свои услуги она запросила 46 миллионов рублей, поэтому предпочтение отдали местному предприятию.
«Институт Тюменьгражданпроект» должен подготовить документацию к 1 декабря 2020 года. Развязка появится в районе аэропорта Плеханово и соединит районы «Маяк» и «Дом Обороны».
ИСТОЧНИК KP.RU