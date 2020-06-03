В Ишиме кролик откусил ребенку фалангу пальца

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:29:30+03:00

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Ишимцы стали чаще обращаться за медицинской помощью после укусов животных. Так, с начала года в областную больницу № 4 обратилось 32 человека (в 2019-м подобных случаев было всего 28). Более других от укусов страдают дети (половина случаев). Зачастую нападения спровоцированы самим человеком.

– Чаще всего на ишимцев нападают собаки, но были случаи, когда декоративный кролик откусил ребенку фалангу пальца, а мужчину в сарае укусила за палец крыса. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. При этом четверо пациентов получали ее в условиях стационара, остальные лечились амбулаторно, – рассказала пресс-секретарь медицинского учреждения Жанна Стрижак.

По словам врача-рабиолога областной больницы № 4 Виктории Саранчиной, особо опасными зонами считаются такие части тела, как голова, шея, кисти рук, пальцы ног и промежность: вирус бешенства может быстрее проникнуть в центральную нервную систему и вызвать смертельное воспаление головного мозга.

В каждом случае специалист выясняет, домашнее или бесхозное животное укусило, что спровоцировало его агрессию, были ли у него внешние признаки бешенства. Эти сведения необходимы, чтобы определить, есть ли показания к вакцинации против бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU