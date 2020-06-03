2020-06-03T09:39:55+03:00
Общество

Благотворители собрали 56 тысяч рублей на помощь детям

Вадим Бегун
Поделиться:
Изменить размер текста:

31 мая завершился благотворительный интеллектуальный онлайн-марафон, посвящённый Дню защиты детей. За время марафона удалось собрать 56222,80 рубля. Все собранные средства направлены в Тюменское региональное отделение Российского детского фонда и пойдут на приобретение школьных принадлежностей для первоклассников области из малообеспеченных семей.

Марафон шёл 5 часов. В течение этого времени было задано 96 вопросов в формате игры «Что? Где? Когда?». Из них 72 вопроса были подготовлены Интеллектуальным движением Тюменской области, а ещё 24 разыгрывались отдельным блоком, так как были написаны известными тюменцами для игр благотворительного клуба для предпринимателей #MassOn.

Всего участие в марафоне приняли 32 команды из Тюмени, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России и около сотни одиночных игроков. Самое большое пожертвование от одного пользователя составило 3000 рублей.

– Радует, что, несмотря ни на что, люди готовы делать мир чуть лучше, и мы смогли продолжить традицию благотворительных интеллектуальных игр в таком непривычном формате, – рассказал ведущий игры, руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

– Я отгадывала блок вопросов, который был подготовлен интеллектуальным благотворительным клубом #MassOnClub, – рассказывает одна из участниц турнира, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Конечно, в команде играть намного легче, поэтому очень жду возобновления очных встреч клуба. Но опыт онлайн-игры мне тоже понравился, тем более что это позволило подопечным «Российского детского фонда» получить такую существенную сумму!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«От боли потеряла сознание»: в тюменской деревне девочку придавило телегой
В Тюменской области два парня спасли женщину из горящего дома
Назван подрядчик для разработки проекта очередной развязки в Тюмени
В Ишиме кролик откусил ребенку фалангу пальца
Благотворители собрали 56 тысяч рублей на помощь детям
День защиты детей в Тюмени отметили онлайн
Боровскую птицефабрику оштрафуют за свалку куриного помета
Тюменец украл банковскую карту уснувшего друга и снял с нее все деньги
В Ялуторовске нашли виновника падения рабочего с крыши
На улицах Мельникайте и Щербакова в Тюмени отключат светофоры
Самый романтичный преступник: тюменец похитил у спавшего друга телефон, чтобы подарить его любимой
Погода на 3 июня в Тюмени: дождь с перерывами
В Тюмени перенесли начало «Трудового лета – 2020»
Тюменцы примут участие в молодежном патриотическом форуме на Сахалине
Тобольск будут благоустраивать по-новому
Тюменская набережная завела аккаунт в «Инстаграм»
В Тюмени осудят водителя, из-за которого в ДТП погибли три ребенка
Тобольские чиновники убрали из очереди на бесплатный участок земли многодетную семью
В Тюменской области – первые заболевшие клещевым энцефалитом
В Тюмень придут заморозки до минус пяти
В Тюмени детский сад выплатит сотни тысяч рублей за травму девочки