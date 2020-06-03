Благотворители собрали 56 тысяч рублей на помощь детям

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:39:55+03:00

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31 мая завершился благотворительный интеллектуальный онлайн-марафон, посвящённый Дню защиты детей. За время марафона удалось собрать 56222,80 рубля. Все собранные средства направлены в Тюменское региональное отделение Российского детского фонда и пойдут на приобретение школьных принадлежностей для первоклассников области из малообеспеченных семей.

Марафон шёл 5 часов. В течение этого времени было задано 96 вопросов в формате игры «Что? Где? Когда?». Из них 72 вопроса были подготовлены Интеллектуальным движением Тюменской области, а ещё 24 разыгрывались отдельным блоком, так как были написаны известными тюменцами для игр благотворительного клуба для предпринимателей #MassOn.

Всего участие в марафоне приняли 32 команды из Тюмени, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России и около сотни одиночных игроков. Самое большое пожертвование от одного пользователя составило 3000 рублей.

– Радует, что, несмотря ни на что, люди готовы делать мир чуть лучше, и мы смогли продолжить традицию благотворительных интеллектуальных игр в таком непривычном формате, – рассказал ведущий игры, руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

– Я отгадывала блок вопросов, который был подготовлен интеллектуальным благотворительным клубом #MassOnClub, – рассказывает одна из участниц турнира, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Конечно, в команде играть намного легче, поэтому очень жду возобновления очных встреч клуба. Но опыт онлайн-игры мне тоже понравился, тем более что это позволило подопечным «Российского детского фонда» получить такую существенную сумму!