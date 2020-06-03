День защиты детей в Тюмени отметили онлайн

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:11:29+03:00

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Затянувшаяся самоизоляция в этом году не помешала тюменцам отпраздновать День защиты детей. Несмотря на то, что все массовые мероприятия были запрещены, многие ребята и их родители смогли зарядиться хорошим настроением, поучаствовав в празднике онлайн.

Фестиваль «День детей» провели в популярном паблике «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В расписании мероприятия было множество активностей, которые понравились не только юным подписчикам, но и взрослым, которые, как известно, всегда в глубине души остаются детьми.

Утром в группе стартовала веселая зарядка для малышей, провели которую любимые сказочные персонажи из «Галамарта»: Баба Яга и ее Рыжие Коты. Бабуля не только поздравила всех с праздником, но и раздала подарки самым быстрым и активным участникам.

Веселую зарядку провели представители "Галамарта". Фото предоставлено организаторами.

В полдень тюменцы отправились на умную фабрику еды OKEICH, где производят любимые всеми детьми чипсы, сухарики, кукурузные шарики и многое другое. И самое интересное даже не это. Производители выпускают снеки с уникальными вкусами, которые многие, наверняка, никогда не пробовали, например черные сухарики с лобстером, мраморной говядиной или сладкие чипсы со вкусом персика и малины. Кстати, специально к празднику представители компании разыграли среди тюменцев наборы вкусностей. Кстати, такие розыгрыши проводятся у них нередко, подробности – здесь.

На умной фабрике еды OKEICH производят любимые всеми детьми чипсы. Фото предоставлено организаторами.

После знакомства с фабрикой еды в паблике провели круглый стол на тему безопасности детей во время каникул. Актуальную для родителей тему обсудили специально приглашенные участники: психолог Борис Приленский, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова и директор по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Виктория Перова.

Затем в прямом эфире на вопросы подписчиков ответила Габышева Виктория Анатольевна, эксперт в детской неврологии и нейропсихологии, консультант по предупреждению и восстановлению задержки психологического и физического развития ребенка, врач-невролог, нейропсихолог.

А в финале вечера прошел онлайн-мастер-класс по рисованию от творческой мастерской «Я – художник». Светлана Стрепетилова, художник и основательница студии, вместе с подписчиками создала простую и очень красивую картину «Звездное небо». Вы можете написать ее в любое время, запись МК в свободном доступе.

Конечно же, в этот праздник не обошлось без подарков. Вкусные сюрпризы были разыграны среди подписчиков в течение дня.