Боровскую птицефабрику оштрафуют за свалку куриного помета

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:54:26+03:00

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В Тюменской области подверглась штрафу птицефабрика «Боровская». Предприятие незаконно складировало куриный помет.

Проверка в отношении организации прошла еще в октябре 2018 года. Тогда выяснилось, что ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова» является собственником земельного участка сельхозназначения в Тюменском районе. На нем было допущено загрязнение земель на площади 9,8 гектара: там складировался куриный помет с нарушением правил обращения с отходами производства. Кроме того, организация не провела обязательные мероприятия по защите земель от загрязнения.

– По фактам указанных нарушений ПАО привлечено к административной ответственности со штрафом на общую сумму 440 тысяч рублей. Нарушения надо было устранить до 31 июля 2019 года. Однако предприятие не предприняло никаких действий, – сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

На птицефабрику наложили штраф 100 тысяч рублей и наказали устранить нарушения до 2 июня 2020 года. Юрлицо обратилось в суд с заявлением, что предписание нарушает его права, однако так ничего не добилось.

ИСТОЧНИК KP.RU