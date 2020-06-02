2 Июнь 2020 2020-06-02T15:27:05+03:00

В Тюмени перенесли начало «Трудового лета-2020». Фото - "Отряды мэра-Тюмень" во Вконтакте.

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В Тюмени перенесли начало «Трудового лета-2020». Так получилось в связи с продлением режима повышенной готовности на территории региона.

Первая смена будет проходить с 15 по 26 июня. Дополнительных документов подросток оформлять не потребуется. Все запланированные и выбранные рабочие места предоставят.

– Ребятам, которые в новые сроки смены не смогут выйти на работу, необходимо обязательно обратиться туда, куда подавали документы. Также можно позвонить в отдел по трудоустройству несовершеннолетних граждан по телефонам: 51-79-51, 51-79-52, 51-79-63, – сообщили в Тюменском городском многопрофильном центре.

Выдача трудовых договоров и униформы подросткам будет осуществляться 10 июня в ТГМЦ по улице 50 лет Октября, 48.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что летом 2020 года в отряды мэра в областном центре пригласят на 304 человека больше. Информация об этом заявлена в проекте бюджета Тюмени на 2020 и плановый период 2021-2022 гг.

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ИСТОЧНИК KP.RU