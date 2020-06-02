Тюменцы примут участие в молодежном патриотическом форуме на Сахалине

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:03:31+03:00

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На Сахалине с 30 августа по 4 сентября пройдет молодежный патриотический форум «ОстроVа 2020». Принять участие в нем могут тюменцы от 18 до 35 лет.

– Я собираюсь посетить форум в этом году, поскольку это хорошая площадка для встречи с единомышленниками, обмена опытом, генерации новых идей и расширения кругозора. Ведь патриотическое воспитание не должно пропагандировать определенные взгляды, а наоборот, показывать возможности в разных областях. Подобные события создают условия, в которых наша молодежь не от безысходности, а по желанию будет учиться и заводить семьи, – отметил руководитель тюменского центра семейных и молодежных инициатив Николай Петренко.

В этом году на форуме впервые состоится историческая реконструкция освобождения Южного Сахалина, борьба за который велась с 11 по 25 августа 1945 года. Кроме того, форумчане присоединятся к поисковому лагерю, посетив места военных сражений, которые произошли на острове. Подать заявку на форум можно до 20 июня на этом сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU