Погода на 3 июня в Тюмени: дождь с перерывами

3 Июнь 2020 2020-06-03T05:01:04+03:00

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Сегодня, 3 июня, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Утром ожидается дождь. После небольшого перерыва он пойдет снова, но уже слабее.

Температура воздуха ночью будет плюс 5 градусов, днем – плюс 14 – 15. Вечером столбики термометров покажут 10 – 12 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

В этот день почитается память равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. В народе Елену (Олёну) называли Леносейкой, так как это было время посева льна. Наши предки заметили, если в этот день погода будет ненастной, то и осень будет такой.

Также по этому дню судили о начале зимы: «Если 3 июня дождь с градом, то 3 декабря - снег с крупой». В это время уже отцветают сады. Продолжается цветение у малины, шиповника, рябины. Могут появляться и первые грибы: красноголовики, подберезовики, белые.

ИСТОЧНИК KP.RU