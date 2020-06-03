Самый романтичный преступник: тюменец похитил у спавшего друга телефон, чтобы подарить его любимой
В ялуторовскую полицию поступило сообщение о краже сотового телефона стоимостью около шести тысяч рублей. Заявление написала жительница села Бердюгино.
Ночью сожитель заявительницы поссорился с ней, вышел на улицу и сел в их грузовой автомобиль, где стал распивать алкоголь. При этом он прихватил гаджет женщины. Вскоре к нему присоединись еще два проходивших мимо местных жителя.
– Позже приятели уснули, чем и воспользовался один из сельчан, забрав чужой телефон. С ним он отправился в другой населенный пункт к своей бывшей сожительнице, чтобы подарить ей гаджет. Однако по дороге потерял его, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
По факту кражи дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Безработный 23-летний сельчанин ранее судим.
ИСТОЧНИК KP.RU