Самый романтичный преступник: тюменец похитил у спавшего друга телефон, чтобы подарить его любимой

3 Июнь 2020 2020-06-03T05:40:24+03:00

Однако полицейские не оценили поступок мужчины и завели в отношении него уловное дело

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В ялуторовскую полицию поступило сообщение о краже сотового телефона стоимостью около шести тысяч рублей. Заявление написала жительница села Бердюгино.

Ночью сожитель заявительницы поссорился с ней, вышел на улицу и сел в их грузовой автомобиль, где стал распивать алкоголь. При этом он прихватил гаджет женщины. Вскоре к нему присоединись еще два проходивших мимо местных жителя.

– Позже приятели уснули, чем и воспользовался один из сельчан, забрав чужой телефон. С ним он отправился в другой населенный пункт к своей бывшей сожительнице, чтобы подарить ей гаджет. Однако по дороге потерял его, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По факту кражи дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Безработный 23-летний сельчанин ранее судим.

ИСТОЧНИК KP.RU