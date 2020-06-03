На улицах Мельникайте и Щербакова в Тюмени отключат светофоры
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 3 июня, в Тюмени погаснут светофоры.
Так, с 9.00 до 11.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Щербакова и Безымянной и на пересечении улиц Щербакова и Велижанской, с 15.00 до 17.00 – на пересечении улиц Мельникайте и Харьковской, а также в районе остановки «Студенческий городок» по улице Мельникайте.
Кроме того, с 9.30 до 12.00 отключат светофоры на пересечении улиц Дружбы и Ватутина и на пересечении улиц Алебашевской и Дружбы.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU