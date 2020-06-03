2020-06-03T07:22:07+03:00
Происшествия

В Ялуторовске нашли виновника падения рабочего с крыши

Мужчина получил серьезный перелом ноги
Вадим Бегун
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В Ялуторовске нашли виновника падения рабочего с крыши.В Ялуторовске нашли виновника падения рабочего с крыши.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении мастера ООО «ЯлтКомплектСтрой». Мужчину признали виновным в падении рабочего с высоты.

Днем 23 февраля 2020 года мужчина монтировал крышу двухэтажного дома в Ялуторовске. Когда он решил спуститься вниз, отцепил страховочный ремень, чтобы его перецепить. Однако в какой-то момент он поскользнулся, покатился вниз по крыше и упал на землю. В результате инцидента мужчина получил серьезный перелом ноги.

– Мастер не провел с ним инструктаж, допустил к работе без оформления трудовых отношений, не обеспечил необходимыми средствами индивидуальной защиты. Кроме того, он даже не присутствовал при проведении работ на высоте, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Мастер признал вину и возместил потерпевшему моральный вред. Также суд назначил подсудимому штраф в размере 70 тысяч рублей. Эта сумма пойдет в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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