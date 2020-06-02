2020-06-02T14:38:50+03:00
Общество

Тобольск будут благоустраивать по-новому

В городе введут новые стандарты к содержанию прилегающих территорий
Вадим Бегун
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Тобольск будут благоустраивать по-новому. Фото со странички в "Инстаграм" Максима Афанасьева.Тобольск будут благоустраивать по-новому. Фото со странички в "Инстаграм" Максима Афанасьева.
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Тобольск будут благоустраивать по-новому. Свежие правила обсудили предприниматели и члены архитектурно-градостроительного совета.

«Принципиально меняется подход к регулированию вопросов требований к фасадам, в том числе размещению вывесок, требований к проведению земляных работ. Устанавливаются новые стандарты к содержанию прилегающих территорий. Правила благоустройства определяют правовые основы для дальнейшей детализации процессов благоустройства, в том числе озеленения, праздничного оформления и многого другого», – сообщил на своей страничке в «Инстаграм» мэр Тобольска Максим Афанасьев.

По его словам, город отказывается от большого количества согласовательных процедур. В дальнейшем муниципалитет разработает архитектурно-градостроительную концепцию, которая включит в себя архитектурную подсветку, тип строительного материала, требования к цветовым решениям фасадов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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