2020-06-02T14:29:47+03:00
Общество

Тюменская набережная завела аккаунт в «Инстаграм»

Горожане могут написать в «личку» главной достопримечательности областного центра
Вадим Бегун
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Тюменская набережная завела аккаунт в «Инстаграм». Фото - мультицентр "Контора пароходства".Тюменская набережная завела аккаунт в «Инстаграм». Фото - мультицентр "Контора пароходства".
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В Instagram появился аккаунт тюменской набережной. Теперь жители областного центра смогут, наконец, узнать, что волнует и по чему скучает главная достопримечательность.

Режим самоизоляции показал, чего не хватает тюменцам больше всего, но что чувствует город? Команда решила порассуждать об этом.

– Тоска по офису на набережной материализовалась в новый проект. В этом Instagram-аккаунте можно найти воспоминания, мнения, советы от главной городской достопримечательности и даже задать ей вопрос. Кроме того, тюменцам предлагают отмечать набережную на своих публикациях. Фотографии будут собраны в один большой альбом городских воспоминаний, – сообщили в пресс-службе мультицентра «Контора пароходства».

Сейчас мультицентр совместно с администрацией города ждут идей от тюменцев по разработке концепции набережной от моста на улице Челюскинцев до Масловского взвоза. Любой желающий может предложить задумку архитектурного сооружения, арт-объекта, общественного огорода, площадку для стритбола или зону для скейтборда. Заявки принимаются до 5 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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