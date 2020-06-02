Тюменская набережная завела аккаунт в «Инстаграм»

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:29:47+03:00

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В Instagram появился аккаунт тюменской набережной. Теперь жители областного центра смогут, наконец, узнать, что волнует и по чему скучает главная достопримечательность.

Режим самоизоляции показал, чего не хватает тюменцам больше всего, но что чувствует город? Команда решила порассуждать об этом.

– Тоска по офису на набережной материализовалась в новый проект. В этом Instagram-аккаунте можно найти воспоминания, мнения, советы от главной городской достопримечательности и даже задать ей вопрос. Кроме того, тюменцам предлагают отмечать набережную на своих публикациях. Фотографии будут собраны в один большой альбом городских воспоминаний, – сообщили в пресс-службе мультицентра «Контора пароходства».

Сейчас мультицентр совместно с администрацией города ждут идей от тюменцев по разработке концепции набережной от моста на улице Челюскинцев до Масловского взвоза. Любой желающий может предложить задумку архитектурного сооружения, арт-объекта, общественного огорода, площадку для стритбола или зону для скейтборда. Заявки принимаются до 5 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU