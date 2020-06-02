2020-06-02T14:20:50+03:00
Происшествия

В Тюмени осудят водителя, из-за которого в ДТП погибли три ребенка

Следователи собрали достаточную доказательственную базу
Вадим Бегун
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В Тюмени осудят водителя, из-за которого в ДТП погибли три ребенка. Фото - СК по Тюменской области.В Тюмени осудят водителя, из-за которого в ДТП погибли три ребенка. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Челябинска. Мужчина совершил ДТП, в результате которого погибли пять человек, среди них – трое детей.

Смертельный дорожный инцидент произошел 4 января 2020 года на 103-м километре автодороги КурганТюмень в Исетском районе. Обвиняемый двигался по трассе на автомобиле DAF XF 95 с разгерметизированной тормозной системой.

– Машину занесло и выкинуло на полосу встречного движения, где она столкнулась с Lada GAB 130 XRAY. В результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля, в том числе трое детей, погибли, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Был проведен комплекс следственных и процессуальных действий, а также ряд судебных экспертиз. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору, далее его передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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