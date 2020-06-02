2020-06-02T14:14:35+03:00
Общество

Тобольские чиновники убрали из очереди на бесплатный участок земли многодетную семью

Сами горожане о таком беспределе даже не догадывались
Вадим Бегун
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Тобольские чиновники убрали из очереди на бесплатный участок земли многодетную семью. Фото - pixabay.com.Тобольские чиновники убрали из очереди на бесплатный участок земли многодетную семью. Фото - pixabay.com.
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В Тобольске чиновники убрали из очереди на бесплатный земельный участок земли многодетную семью. Горожанам пришлось идти в прокуратуру, чтобы добиться справедливости.

Семья с 2012 года состояла на учете в администрации Тобольска, чтобы бесплатно получить земельный участок. В 2016-м ее сняли с учета, указав причиной отказ от предложенных вариантов. Однако никто из семьи не получал никаких уведомлений о предлагаемых участках.

– Выяснилось, что администрация направляла их не на адрес семьи. Они даже не знали, что исключены из очереди на получение земли. Нарушения выявила межрайонная прокуратура, которая в этом году проводила целевую проверку в городской администрации, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По результатам рассмотрения внесенного ведомством протеста распоряжение отменили. Таким образом, многодетная семья восстановлена в очереди для предоставления земельного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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