2020-06-02T12:17:43+03:00
Общество

В Тюменской области – первые заболевшие клещевым энцефалитом

Наиболее эффективный метод профилактики – это вакцинация
Вадим Бегун
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В Тюменской области – первые заболевшие клещевым энцефалитом. Фото - pixabay.com.В Тюменской области – первые заболевшие клещевым энцефалитом. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области выявили первых заболевших клещевым энцефалитом. Об этом сообщает местное управление Роспотребнадзора.

Всего с 12 марта в области зарегистрировано 12 660 обращений по поводу присасывания клещей, из них 2 989 – это дети до 14 лет. Всем пострадавшим назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

– Зарегистрировано пять случаев заболевания клещевым энцефалитом и шесть – клещевым боррелиозом. В настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений, – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что с начала эпидсезона этого года от населения исследовали 1 451 клеща, из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита в 22 клещах (1,5%), возбудитель клещевого боррелиоза – в 748 (51,5%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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