2020-06-02T11:43:22+03:00
Общество

В Тюмени детский сад выплатит сотни тысяч рублей за травму девочки

Решение суда пока не вступило в законную силу
Вадим Бегун
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В Тюмени детский сад выплатит сотни тысяч рублей за травму девочки.В Тюмени детский сад выплатит сотни тысяч рублей за травму девочки.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени вынесено решение взыскать с детского сада № 12 крупную сумму за причиненный моральный вред. В один из дней трехлетняя воспитанница дошкольного учреждения получила серьезную травму.

Днем 29 августа 2019 года во время прогулки малышка ударилась головой о деревянный домик. Воспитатель понесла ее на руках в здание детсада, но споткнулась о порог и упала вместе с ребенком, который получил тяжкий вред здоровью.

– Женщина скрыла второе падение, ей объявили выговор. Выяснилось, что в момент первого падения ребенка воспитатель разговаривала по телефону. В больнице мама малышки настояла на проведении компьютерной томографии, которая показала серьезную травму головы, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Спустя три месяца женщина подала иск в суд при помощи прокуратуры. Суд решил взыскать с детского сада 350 тысяч рублей в счет компенсации возмещения морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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