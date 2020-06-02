2 Июнь 2020 2020-06-02T11:40:03+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 июня 2020 года увеличилось на 41 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 июня 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 1 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 41 и составило 1702 человека.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 53 человека выздоровели (за весь период – 922), 784 получают лечение, три 3 ребенка (из общего числа заболевших), семь пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 301 человек в обсерваторах (из них 11 детей), 2 649 остаются под медицинским наблюдением, 3 434 находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались восемь пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8 863 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 182 летальных исхода, полностью выздоровело 11 108 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области у трех сотрудников налоговой инспекции № 3 УФНС региона подтвердилась коронавирусная инфекция. Положительные результаты анализов пришли 22, 24 и 26 мая.

Первый сотрудник, который обнаружил у себя признаки ОРВИ, обратился в поликлинику по месту жительства. У него взяли биоматериал для исследования на COVID-19, результат оказался положительным.

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ИСТОЧНИК KP.RU