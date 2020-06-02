Тюменцев научат эффективно управлять собой на онлайн-брифинге
Уже в эту пятницу, 5 июня, с 16.00 до 19.00 (мск) состоится онлайн-тренинг «ЛИЧНАЯ СИЛА» психолога, бизнес-тренера и коуча с 18-летним стажем, директора центра обучающей и популярной психологии «Лестница успеха» Ирины Дурмановой.
– Образ мышления, ориентированный на результат со знаком плюс, который гармоничен нашим ценностям, – это источник мотивации, жизненных сил и мощный ресурс для достижения целей, – уверена Ирина Дурманова.
Онлайн-тренинг будет полезен для тех, кто хочет эффективно управлять собой и другими; для тех, кто хочет достигать своих целей, оставаясь верным себе; кто хочет опираться на свои ресурсы и ресурсы своей команды.
В программе:
– коучинг и его «волшебные» инструменты;
– алгоритм эффективного мышления;
– «кнопки», которые нужно нажать в своей голове, чтобы получить желаемый результат;
– образ себя успешного в сфере, которая Вам важна сейчас;
– дорожная карта личного развития.
По окончании тренинга у Вас будет план дальнейших действий, и понимание ближайших конкретных шагов по ступенькам своей «лестницы успеха»!
Что нужно сделать, чтобы оказаться на тренинге?
1. Регистрация. Напишите: «Хочу ЛИЧНУЮ СИЛУ» – т. 8-908-871-67-32 (Viber, WhatsApp)
2. Оплатите 1800 руб.
3. Поучите бланк с упражнениями для подготовки к тренингу.
4. Проверьте/установите канал связи Zoom
Напоминаем, что онлайн-тренинг состоится 5 июня с 16.00 до 19.00 (мск) на платформе Zoom.
Справка
Ирина Владимировна Дурманова, кандидат психологических наук, бизнес-тренер, коуч, психодраматерапевт, член Российской ассоциации фасилитаторов, директор центра обучающей психологии «Лестница успеха», доцент Тюменского государственного университета. Опыт активного обучения взрослых и ведения тренингов – 18 лет.
Ведущие методы: индивидуальный и командный коучинг, обучающие тренинги, фасилитация командных сессий, психотерапия. Считает своим достижением работу без специальной рекламы. Её многочисленные клиенты – это люди и организации, обратившиеся по рекомендациям тех, кому «это помогло». Хорошая репутация и востребованность – визитная карточка этого тренера и преподавателя.