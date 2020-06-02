Сбербанк профинансировал группу компаний В72 для строительства городского квартала UNO

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:53:54+03:00

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Сбербанк в Тюмени профинансировал группу компаний В72 для строительства городского квартала UNO. Кредитная линия в размере 700 млн рублей открыта на 2,5 года, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2022 года. Сделка реализуется с использованием счетов эскроу и применением аккредитивной формы расчетов для покупателей квартир.

Использование счетов эскроу и применение аккредитивной формы расчетов позволяет защитить обе стороны сделки. Банк обеспечивает расчеты между продавцом и покупателем, являясь одновременно гарантом и механизмом проведения сделки. Покупатель недвижимости от застройщика вносит денежные средства по договору долевого участия на аккредитив Сбербанка, а после регистрации договора в Россреестре банк переводит денежные средства на счет эскроу.

– С группой компаний В72 сотрудничаем с 2018 года. За это время мы успешно профинансировали 4 проекта на общую сумму 1,78 миллиарда рублей, – прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. – В ближайшее время наше сотрудничество будет расширяться. Помимо стандартных финансовых услуг группа компаний В72 планирует использовать различные нефинансовые сервисы, предоставляемые экосистемой Сбербанка.

UNO – это городской квартал класса комфорт плюс в стиле неомодерн, находящийся по адресу: ул. Московский Тракт д. 83 корп. 6. Строгое сочетание кирпича, стекла и бетона благодаря архитекторам превращается в высотный дом из трёх блоков в 9, 12 и 23 этажа и 5-этажную урбан-виллу. Высота главной секции – 77 метров. В проекте предусмотрены общие террасы на крышах, зона стоянки, тёплый паркинг и обширный зелёный двор для прогулок и занятий спортом, закрытый от посторонних и охраняемый видеонаблюдением. От городского квартала до центра – всего 10 минут. Рядом расположены школа, торговый центр «Колумб», поликлиника и все необходимое для комфортного семейного проживания. На соседнем земельном участке начато строительство нового детского сада, строительство которого завершится в сентябре 2021 года. Проектная декларация размещена на сайте https://b-72.ru/o-kompanii/dokumentatsiya/

– Для поддержания спроса на недвижимость Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам, в том числе и для семей с детьми. Покупку квартиры в новостройке при регистрации сделки в электронном виде можно совершать без посещения офиса Сбербанка, используя сервис ДомКлик, – добавил Владислав Николаевич.

– Вкладывая деньги в жилую недвижимость, необходимо выбирать объект с удачным расположением и развитой инфраструктурой, спрос на который будет только расти. Именно таким объектом и является наш городской квартал UNO. Для удобства покупателей рядом со строительной площадкой 1 июня открылся офис продаж. Покупатели недвижимости смогут получить подробную информацию о жилом комплексе, квартирах и коммерческих помещениях, акциях и скидках, а также кредитных программах, – комментирует руководитель отдела продаж застройщика Александр Манаев.

Фото - Сбербанк.

Напомним, что ранее при финансовой поддержке Сбербанка группой компаний В72 был построен и введен в эксплуатацию комфортный дом «Наследие», построенный в микрорайоне Восточный-2. В настоящее время с использованием кредитных средств банка строится дом ГП-5 в микрорайоне Чемпионский.

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