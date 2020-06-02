2 Июнь 2020 2020-06-02T11:27:13+03:00

На улице Мельникайте в Тюмени сбили молодого человека. Скриншот из видео "ЧС Тюмень".

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На улице Мельникайте в Тюмени накануне, 1 июня, был совершен наезд на пешехода. Здесь «Лада» сбила молодого человека, который с другом переходил дорогу вне пешеходного перехода.

– У пострадавшего были признаки алкогольного опьянения, его доставили в больницу с травмами. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Также стало известно, что сотрудники скорой помощи, доставлявшие в стационар пациента, стали очевидцами происшествия. Скорая остановилась, и врачи стали оказывать помощь пострадавшему, через пару минут их сменила ранее вызванная бригада.

После осмотра и оказания первой помощи пациента доставили в областную клиническую № 2. Мужчина травмировал голову, его госпитализировали в отделение нейрохирургии. Сейчас ему назначено лечение в стационаре.

ИСТОЧНИК KP.RU