На улице Мельникайте в Тюмени сбили молодого человека
На улице Мельникайте в Тюмени накануне, 1 июня, был совершен наезд на пешехода. Здесь «Лада» сбила молодого человека, который с другом переходил дорогу вне пешеходного перехода.
– У пострадавшего были признаки алкогольного опьянения, его доставили в больницу с травмами. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
Также стало известно, что сотрудники скорой помощи, доставлявшие в стационар пациента, стали очевидцами происшествия. Скорая остановилась, и врачи стали оказывать помощь пострадавшему, через пару минут их сменила ранее вызванная бригада.
После осмотра и оказания первой помощи пациента доставили в областную клиническую № 2. Мужчина травмировал голову, его госпитализировали в отделение нейрохирургии. Сейчас ему назначено лечение в стационаре.
ИСТОЧНИК KP.RU