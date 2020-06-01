Пришкольные лагеря Тюмени откроют 1 июля

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:38:30+03:00

Для детей организуют три смены по 14 дней

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Первая смена в пришкольных лагерях Тюмени запланирована на 1 июля. Всего для детей организуют три двухнедельные смены.

– Мы рассчитываем, что с улучшением эпидемиологической ситуации в школах начнут работать детские лагеря с дневным пребыванием. Смены будут 14-дневные, что позволит охватить большее количество ребят. Льготные категории по-прежнему могут рассчитывать на льготы. Те, кто хочет посетить две смены, тоже будут иметь такую возможность, – сообщил директор департамента образования Алексей Райдер.

По информации заместителя губернатора Тюменской области, специалисты ведомства просмотрели и согласовали порядка четырехсот программ работы пришкольных лагерей. Таким образом, полноценная летняя оздоровительная кампания должна начаться уже 1 июля. Конечно, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU