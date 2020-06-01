Пришкольные лагеря Тюмени откроют 1 июля
Первая смена в пришкольных лагерях Тюмени запланирована на 1 июля. Всего для детей организуют три двухнедельные смены.
– Мы рассчитываем, что с улучшением эпидемиологической ситуации в школах начнут работать детские лагеря с дневным пребыванием. Смены будут 14-дневные, что позволит охватить большее количество ребят. Льготные категории по-прежнему могут рассчитывать на льготы. Те, кто хочет посетить две смены, тоже будут иметь такую возможность, – сообщил директор департамента образования Алексей Райдер.
По информации заместителя губернатора Тюменской области, специалисты ведомства просмотрели и согласовали порядка четырехсот программ работы пришкольных лагерей. Таким образом, полноценная летняя оздоровительная кампания должна начаться уже 1 июля. Конечно, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU