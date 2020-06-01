Тюменские микрорайоны на две недели останутся без горячей воды
В Тюмени несколько микрорайонов останутся без горячей воды. Об этом сообщает компания «УСТЭК».
Отключение воды связано со вторым этапом опрессовок, который стартует сегодня, 1 июня. Таким образом, от воды отключат улицы в районах Червишевского тракта, микрорайонов Тюменский-1, Тюменский-2, Тюменский-3, Восточный и Восточный-2. Полный список улиц и домов доступен на сайте УСТЭК.
Работы продлятся две недели. За это время специалисты организации проконтролируют работу оборудования, промоют трубы и при необходимости заменят отдельные элементы, передает «МегаТюмень».
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на первом этапе опрессок без горячей воды сидели жители Лесобазы и Заречных микрорайонов. Особенность опрессовок этого года – это сокращение сроков проведения работ и, следовательно, отключения горячего водоснабжения.
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ИСТОЧНИК KP.RU