В ишимскую больницу приобрели рентгенохирургическую С-дугу

31 Май 2020 2020-05-31T14:42:33+03:00

Её стоимость составляет более 5,7 миллионов рублей

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Рентгенохирургическая С-дуга (новый электронно-оптический передвижной преобразователь) закупили в Областную больницу №4 города Ишима. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, это устройство – незаменимый помощник при операциях на костях и суставах, включая простые исследования и сложные операции. С-дуга позволяет проводить малотравматичные операции с более точной репозицией (например, блокируемый интрамедуллярный остеосинтез).

По словам заведующего травматологическим отделением Анатолия Киприна, использование системы позволяет видеть место повреждения и правильно установить диагноз, а также осуществлять рентгеноскопический контроль во время операции после каждого этапа.

- Снимки во время операции сразу выводятся на экран, их можно переносить на внешние мониторы в операционной, причем без потери качества. Это позволяет с высокой точностью установить имплантат, что в свою очередь, снижает и травмирование прилежащих тканей, и остается небольшая операционная рана, - говорит Анатолий Киприн.

Стоимость С-дуги составляет более 5,7 млн рублей. Её приобрели на средства областного бюджета и установили в Областной больнице №4 взамен прежней, которая прослужила врачам 8 лет. Старое оборудование постоянно ломалось, не раз ремонтировалось, да и вообще устарело.

Как отметила старшая операционная медсестра Галина Разуева, с момента поставки С-дуги провели уже 23 манипуляции. Каждый год с её применением врачам удаётся извлекать и инородные тела.

- Применение оборудования позволяет более точно визуализировать нахождение предмета и с меньшими разрезами его удалять, - подчеркнула Галина Разуева.

ИСТОЧНИК KP.RU