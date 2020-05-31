В ишимскую больницу приобрели рентгенохирургическую С-дугу
Рентгенохирургическая С-дуга (новый электронно-оптический передвижной преобразователь) закупили в Областную больницу №4 города Ишима. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, это устройство – незаменимый помощник при операциях на костях и суставах, включая простые исследования и сложные операции. С-дуга позволяет проводить малотравматичные операции с более точной репозицией (например, блокируемый интрамедуллярный остеосинтез).
По словам заведующего травматологическим отделением Анатолия Киприна, использование системы позволяет видеть место повреждения и правильно установить диагноз, а также осуществлять рентгеноскопический контроль во время операции после каждого этапа.
- Снимки во время операции сразу выводятся на экран, их можно переносить на внешние мониторы в операционной, причем без потери качества. Это позволяет с высокой точностью установить имплантат, что в свою очередь, снижает и травмирование прилежащих тканей, и остается небольшая операционная рана, - говорит Анатолий Киприн.
Стоимость С-дуги составляет более 5,7 млн рублей. Её приобрели на средства областного бюджета и установили в Областной больнице №4 взамен прежней, которая прослужила врачам 8 лет. Старое оборудование постоянно ломалось, не раз ремонтировалось, да и вообще устарело.
Как отметила старшая операционная медсестра Галина Разуева, с момента поставки С-дуги провели уже 23 манипуляции. Каждый год с её применением врачам удаётся извлекать и инородные тела.
- Применение оборудования позволяет более точно визуализировать нахождение предмета и с меньшими разрезами его удалять, - подчеркнула Галина Разуева.
ИСТОЧНИК KP.RU