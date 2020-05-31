Тобольский музей представил Тюменскую область на Международном фестивале музеев

31 Май 2020 2020-05-31T11:52:36+03:00

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Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник представил Тюменскую область на XXII Международном фестивале музеев «Интермузей-2020», который впервые прошёл в формате онлайн на одноимённом портале проекта. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, мероприятие состоялось с 27 по 29 мая 2020 года.

Основная тема состоявшегося фестиваля – «Хранители мира», посвящённая 75-летию Великой Победы. На едином портале разместили музейные экспозиции регионов России, которые раскрывают особенности деятельности музеев в военные годы. По словам директора регионального департамента культуры Елены Майер, в годы Великой Отечественной войны Тобольский музей не прекратил свою деятельность, направив ее на поддержание морального духа людей и проведение широкой просветительской работы.

- Именно поэтому нам важно представить музей в рамках реализации этого значимого проекта, - подчеркнула она.

Зрители смогли на цифровой площадке увидеть архивные документы и фотографии выставки «Великая Отечественная война советского народа», открывшейся 1 ноября 1941 г., почтовые карточки тоболяков-фронтовиков, другие памятные предметы и фотоматериалы.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», 21 апреля 2020 Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник отметил 150-летний юбилей. За всю свою историю музеем был проделан удивительный путь от небольших экспозиционных залов при губернском правлении до обретения высокого статуса – заповедного места, основу которого составляет белокаменный кремль.

ИСТОЧНИК KP.RU