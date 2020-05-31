31 Май 2020 2020-05-31T13:20:16+03:00

На сколько дней по закону можно отключать воду в Тюмени? Фото: pixabay.com

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В теплое время года в Тюменской области начинается ремонт теплосетей и водоводов. В это время тюменцы часто остаются без возможности принять душ. Издание «АиФ – Западная Сибирь» рассказывает, на какой максимальный срок по закону могут отключать холодную и горячую воду.

– Согласно постановлению областного правительства, мы не имеем права отключать холодную воду более чем на сутки. Об отключении водоснабжения мы предупреждаем абонентов за две недели и делаем всё возможное, чтобы максимально сократить срок отсутствия в квартирах воды, – пояснили в пресс-службе компании «Росводоканал Тюмень».

Что касается ремонта, то плановые работы в компании не ограничены летним сезоном.

С горячей водой сроки не такие маленькие.

– Согласно СанПиНу, в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток, – сообщили в пресс-службе УСТЭК.

ИСТОЧНИК KP.RU