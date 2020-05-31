Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»

31 Май 2020 2020-05-31T11:27:34+03:00

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В Тюменской области завершился тюменский региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». Как сообщили в департаменте социального развития региона, в 2020 году за победу в региональном туре боролись 45 семей в 5 номинациях. По решению конкурсной комиссии победителями стали:

В номинации «Молодая семья»:

- I место – Чаюн Данил и Евгения (Тюмень)

- II место – Тумановы Андрей и Екатерина (Заводоуковский городской округ)

- III место – Дедушкины Николай и Людмила (Тобольский район).

В номинации «Многодетная семья»:

- I место – Цуриковы Сергей и Анна (Сорокинский район)

- II место – Сибгатуллины Дамир и Рания (Ялуторовск)

- III место – Васильевы Алексей и Надежда (Ишимский район).

В номинации «Сельская семья»:

- I место – Сериковы Вячеслав и Светлана (Казанский район)

- II место – Софроновы Василий и Зульфия (Уватский район)

- III место – Шубины Артём и Елена (Викуловский район).

В номинации «Семья – хранитель традиций»:

- I место – Турчины Александр и Светлана (Голышмановский район)

- II место – Плотниковы Алексей и Ольга (Тюменский район_

- III место – Цуриковы Сергей и Анна (Сорокинский район).

В номинации «Золотая семья»:

- I место – Щетниковы Николай и Валентина (Ишимский район)

- II место – Кузнецовы Анатолий и Галина (Юргинский район)

- III место – Исаевы Геннадий и Александра (Нижнетавдинский район).

По словам директора регионального центра «Семья» Елены Перминовой, несмотря на обстановку в связи с пандемией, конкурс состоялся, и в нём приняли участие семьи со всей области.

- Благодаря активности наших семей в копилке Тюменской области уже 4 победы в различных номинациях на федеральном этапе. Единственной номинацией, в которой мы пока не становились лидерами, остается «Молодая семья». Но в этом году конкурсные работы очень сильные, надеемся, что шансы на победу у нас высокие и тюменские семьи вновь станут лучшими в России!».

Материалы семей-победителей, занявших первые места в каждой из номинаций, направят на рассмотрение в оргкомитет всероссийского конкурса для участия в последнем, всероссийском этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU