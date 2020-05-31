2020-05-31T11:16:40+03:00
Экономика

В Тюменской области за первый квартал 2020 года введено более 220 тысяч квадратных метров жилья

Строятся 216 жилых зданий общей площадью 2,9 млн «квадратов»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области за первый квартал 2020 года введено более 220 тысяч квадратных метров жильяВ Тюменской области за первый квартал 2020 года введено более 220 тысяч квадратных метров жильяФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор на этой неделе принял участие в заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию, которое провёл заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Как сообщили в пресс-службе главы региона, участники обсудили меры по поддержке строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

В Главном управлении строительства Тюменской области рассказали, что в рамках регионального проекта «Жильё» до 2024 года в регионе нужно ввести более 11 млн квадратных метров жилья, причём в 2020 году – 1 млн 756 тысяч «квадратов». Сегодня в регионе свою деятельность осуществляют 89 застройщиков многоквартирных домов. Строятся 216 жилых зданий общей площадью 2,9 млн квадратных метров. За первый квартал уже введено 221,8 тысяч квадратных метров жилья.

В апреле 2020 года в Тюменской области наблюдалось сокращение объёмов продаж новостроек. Специалисты считают, что уже сейчас ситуация изменится к лучшему. Ведь покупательская активность растёт, в т.ч. благодаря запуску федеральной программы льготной ипотеке по ставке 6,5% годовых.

Александр Моор считает, что реализацию всех региональных жилищных программ в 2020 году правительство Тюменской области продолжит в полном объёме. На эти цели выделено свыше 5 млрд рублей.

На заседании президиума решили создать на региональном и муниципальном уровнях координационные штабы, чтобы обеспечить строительство, реконструкцию и капремонт объектов в рамках реализации национальных проектов и государственных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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