31 Май 2020 2020-05-31T10:59:02+03:00

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В Тюменской области продолжает работу региональный проект помощи родителям «Точка опоры». Как сообщили в департаменте социального развития региона, эксперты готовы оказать поддержку в области психологии, педагогики, логопедии и дефектологии в формате онлайн.

Специалисты службы ответят на вопросы, которые так или иначе волнуют родителей: как не сорваться друг на друга во время режима самоизоляции, как организовать досуг и процесс обучения детей на каникулах, как поддерживать и мотивировать ребёнка – в общем на все, которые касаются воспитания и обучения детей.

По словам руководителя проекта Ирины Кислициной, консультации индивидуальны и бесплатны, поэтому обратиться за помощью и поддержкой может любой желающий.

- В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, специалисты ведут прием в скайпе. Участники выбирают удобное для себя время и задают все интересующие вопросы, делятся переживаниями. Наша главная задача сейчас — оказание качественной квалифицированной помощи родителям, вне зависимости от того, где они находятся, - отметила Ирина Кислицина.

Записаться на беседу, выбрать консультацию и узнать подробности о проекте можно на сайте точкаопоры72.рф или по тел. 8 (952) 688-03-07.

Отметим, что региональный проект «Точка опоры» реализуется в рамках исполнения национального проекта «Образование» по инициативе Регионального центра «Семья» при поддержке департамента социального развития Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU