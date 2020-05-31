2020-05-31T10:51:10+03:00
Экономика

Тюменский жилой комплекс получил масштабную премию в области жилищного строительства

Это самая масштабная в России премия в области жилищного строительства
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменский жилой комплекс получил масштабную премию в области жилищного строительстваТюменский жилой комплекс получил масштабную премию в области жилищного строительстваФото: Татьяна Коркина
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ЖК «Европейский квартал» признан лучшим жилым комплексом Тюменской области по итогам ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «Топ ЖК». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, это самая масштабная в России премия в области жилищного строительства.

В общей сложности в конкурсе приняло участие 1155 проектов от 772 застройщиков из 74 регионов РФ. 537 жилых комплексов от 438 застройщиков по 189 номинациям вышли в финал. От Тюменской области в конкурсе участвовало 23 жилых комплекса от 17 застройщиков.

На втором месте – ЖК «Новин квартал» (Тюмень), на третьем – ЖК «Интеллект-Квартал».

В специальных номинациях конкурса по Тюменской области победителями стали:

- лучший жилой комплекс-новостройка, среднеэтажные дома — ЖК «Ожогино» (Тюмень);

- лучший жилой комплекс-новостройка в Тюменской области, доступное жилье — ЖК «Преображенский» (Тюмень).

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что Тюменьстат подвел итоги исследования показателей социально-экономического развития в субъектах УрФО. В рейтинге по разным направлениям Тюменская область продемонстрировала солидные результаты, оказавшись выше соседей по многим параметрам.

Так, Тюменская область регулярно обходит другие регионы Урала по объемам ввода жилья. У нас строится 66,5 кв. м общей площади жилых домов на 1000 человек, в том числе 42,1 кв. м в сфере индивидуального строительства. Кроме того, субъект лидирует по таким показателям, как индекс промышленного производства (130,3%), производство молока (54,5 кг) и яиц (166 штук) на душу населения. Также Тюменская область первая по обороту розничной торговли с показателем 43,7 тысячи рублей на душу населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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