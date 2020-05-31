Ученик тюменской школы взял серебро на конкурсе «Семьи моей обитель»

31 Май 2020 2020-05-31T10:40:57+03:00

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Ученик тюменской школы №42 Евгений Бондарев занял второе место в номинации «Детская старшая группа от 12 до 18 лет» на конкурсе «Семьи моей обитель». Как сообщили в департаменте образования Тюменской области, школьник презентовал эссе, которое посвятил своим предкам Воротынским – польским ссыльным, жившим в Тобольске. Юноша провёл большое исследование, которое посвятил истории семьи и фамильной усадьбы.

По словам учителя литературы и русского языка Светланы Губкиной, «серебром» Женю не удивить, ведь он часто участвует в конкурсах и нередко побеждает.

- В 2018 и 2019 годах Женя стал лауреатом Всероссийского конкурса сочинений — главным в стране по этому направлению. Его преимущество –кропотливое отношение к делу и уважение к деталям. Все факты он проверяет по несколько раз в авторитетных источниках. Вдобавок к скрупулезности Женя хорошо владеет словом, что делает его работы полезными и интересными, - говорит Светлана.

Школьник особенно интересуется историей и краеведением, любит читать фантастику и приключения. Его любимый автор – тюменский писатель Владислав Крапивин. Например, в 2019 году Женя занял первое место в возрастной группе 13-15 лет в конкурсе «Грушинские проталины». Сам Владислав Петрович говорит, что физически не успевает читать сочинения конкурса, но фамилия Бондарева ему знакома.

- Поздравляю его с достижением, желаю не зарывать талант в землю. У нас так мало хороших писателей. Надеюсь, Женя станет одним из них, - подчеркнул Владислав Крапивин.

ИСТОЧНИК KP.RU