Автоинспекторы Тюмени обеспечивают безопасность на федеральных трассах

31 Май 2020 2020-05-31T11:12:27+03:00

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Акция «ТрассыБезДТП» проходит на федеральных автодорогах по территории Тюменской области до 5 июня. Сотрудники ГИБДД вместе с медиками, представителями дорожных служб и волонтерами проведут мероприятия по безопасности дорожного движения на участках трасс, где существует повышенная аварийность.

- К лету трафик на федеральных трассах увеличивается, сейчас в регион ежедневно с четырех федеральных направлений въезжает более 15 тысяч автомобилей, особенно большой поток идет со стороны Свердловской и Курганской областей, - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Добавим, что в 2020 году на федеральных автодорогах региона произошло 146 дорожных аварий: в них погибли 39 человек, 270 ранены. 50% из них случились на самой протяженной и опасной автодороге области – Тюмень-Ханты-Мансийск, в этих ДТП погибли 17 человек, 154 травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU