2020-05-31T09:23:22+03:00
Общество

Образовательные услуги в Тюменской области за год больше всего подорожали

В целом сфера услуг показала прирост
Руслан Савинов
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Образовательные услуги в Тюменской области за год больше всего подорожалиОбразовательные услуги в Тюменской области за год больше всего подорожалиФото: pixabay.com
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Рынок платных услуг показал прирост в Тюменской области. С итогами доклада Тюменьстата о социально-экономическом положении ознакомилось издание «Вслух.ру».

Индекс по стоимости услуг в сравнении с мартом 2019 года составил 103,7%. Больше всего подорожали услуги в сфере образования - индекс 111,1%, связи - 109,4%, правового характера - 108,6%, организаций культуры - 106,9%. Почти на прежнем уровне остались услуги зарубежного туризма - индекс 100,3%, пассажирского транспорта - 100,6%.

Добавим, что индекс на жилищно-коммунальные услуги по региону составил 101,9%, на медицинские - 102,4%, на бытовые - 103,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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