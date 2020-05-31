31 Май 2020 2020-05-31T09:23:22+03:00

Образовательные услуги в Тюменской области за год больше всего подорожали Фото: pixabay.com

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Рынок платных услуг показал прирост в Тюменской области. С итогами доклада Тюменьстата о социально-экономическом положении ознакомилось издание «Вслух.ру».

Индекс по стоимости услуг в сравнении с мартом 2019 года составил 103,7%. Больше всего подорожали услуги в сфере образования - индекс 111,1%, связи - 109,4%, правового характера - 108,6%, организаций культуры - 106,9%. Почти на прежнем уровне остались услуги зарубежного туризма - индекс 100,3%, пассажирского транспорта - 100,6%.

Добавим, что индекс на жилищно-коммунальные услуги по региону составил 101,9%, на медицинские - 102,4%, на бытовые - 103,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU