Тюменцы стали чаще отказываться от курения

31 Май 2020 2020-05-31T08:10:46+03:00

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Сегодня, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. От данной пагубной привычки, которая усиливает риск для здоровья во время пандемии, с каждым годом отказывается все больше жителей Тюменской области. И в этом им помогают специалисты учреждений здравоохранения региона.

Шесть «Школ здоровья по отказу от курения» организовано на базе «Центра здоровья» Областной больницы №19 в Тюменском районе. В этом году школы здоровья помогли 42 землякам.

- Каждый год табак уносит более восьми млн жизней во всем мире. Более 7 млн из них — активные курильщики и около 1,2 млн – те, кто вдыхает ядовитый дым рядом с ними. Исследования экспертов ВОЗ в апреле 2020 г., показали, что у курящих людей риск развития тяжелого течения COVID-19 выше, чем у некурящих, - пояснила врач-терапевт кабинета медпрофилактики Боровской участковой больницы, филиала ОБ №19 Светлана Фахретдинова.

Она уточнила, как сигаретный дым, так и аэрозоль электронных сигарет вызывают различные повреждения дыхательных путей и тканей легких на клеточном уровне, что снижает естественную способность легких бороться с вирусом. Научно доказано: если бросить курить, то через 1–9 месяцев уменьшаются кашель и одышка.

ИСТОЧНИК KP.RU