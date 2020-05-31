Погода на 31 мая в Тюмени: ясный день

31 Май 2020 2020-05-31T07:02:23+03:00

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Сегодня, 31 мая, весь день в Тюмени погода будет ясной. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 11 градусов, днем – плюс 21. Вечером столбики термометров покажут 15 – 18 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Ивана Долгого. В это время было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей — от непогоды, от вредителей, от дурного глаза и так далее.

В народе замечали: если на Ивана идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: «На Ивана дождь несет рожь», — то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.

ИСТОЧНИК KP.RU