Лучших цветоводов определят в Викуловском районе
Онлайн-фотомарафон «Цветомания» состоится для всех жителей малых деревень Викуловского района с 1 июня по 31 августа. По итогам будет определен топ лучших.
- В условиях карантина мы не можем проводить наши мероприятия на выезде, общаясь со зрителями. Поэтому, чтобы люди не скучали, решили попробовать такую форму развлечения, - сообщила корреспонденту информагентства «Тюменская линия» культорганизатор передвижного клубного учреждения Викуловского Дома культуры Екатерина Федотова
Она отметила, что для участия нужно сфотографировать выращенные собственноручно клумбу, цветник, отдельный цветок. Отправить в личные сообщения в группу ПКУ Викуловского района или на вайбер 8 950 484 17 76. Кроме того, можно загрузить фото себе на страницу в соцсетях с хештегом #цветоманияпку.
- Мы уверены, что многие селяне очень любят выращивать цветы, и вкладывают в это занятие много труда и сил, - заметила Екатерина Федотова.
ИСТОЧНИК KP.RU