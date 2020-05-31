Тюменцам рассказали, что делать при падении на их авто ветки или дерева во время урагана

31 Май 2020 2020-05-31T06:11:03+03:00

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Если во время ураганного ветра на ваш автомобиль упали ветка или дерево, повредив кузов, стекла, то получить компенсацию на ремонт очень сложно, но возможно. Как все сделать правильно, рассказал юрист Юрий Волков. - Если дерево сухое, больное, гнилое, то оно уже потенциально опасно и должно быть вовремя убрано. А ураганный ветер – это лишь дополнительное обстоятельство, при котором сухостой упал. И если пострадавшему удастся доказать, что дерево коммунальщики должны были убрать, ветки обрезать или спилить, но не сделали этого вовремя, вследствие чего пострадало имущество, то любой суд вынесет решение в пользу истца, - говорит эксперт. Но все по порядку: если в момент падения на машину вы ехали за рулем, то нужно вызвать ГИБДД. В случае, когда ветки упали на припаркованный автомобиль, вызываем полицейских. И те, и другие выезжают на место и составляют протокол или акт происшествия. До их прибытия ничего не трогайте, не передвигайте, не отъезжайте с места, даже если вы перегородили парковку или заняли полосу на проезжей части. В обязательном порядке сделайте фото и видео с места ЧП. В кадр должны попасть госномера авто, табличка с указанием адреса или места, где все произошло, предполагаемое место, откуда упала ветка или ствол дерева. Дальше как можно скорее нужно заказать экспертизу древесного насаждения. Которая докажет, что дерево давно сгнило, высохло и коммунальщики могли его вовремя убрать, но не сделали этого. Дальше ищем ответчика. На кадастровой карте можно определить, кому принадлежит участок, где все произошло. Если это муниципальная собственность, то ответчик – подразделение городского департамента ЖКХ. Если это двор – УК или ТСЖ, если платная парковка или паркинг возле ТРЦ, магазина, ресторана, то виновник – их владелец. Со всеми протоколами, снимками, экспертизами обращайтесь в досудебном порядке к ответчику. Если договориться мирно не получается, подавайте в суд, сообщает "Мегатюмень".

ИСТОЧНИК KP.RU