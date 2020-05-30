2020-05-30T19:54:56+03:00
Общество

Четыре организации Тюменской области стали победителями Всероссийского конкурса

Все они одержали победу в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Четыре организации Тюменской области стали победителями Всероссийского конкурсаЧетыре организации Тюменской области стали победителями Всероссийского конкурса
Изменить размер текста:

Четыре тюменских организации победили во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, конкурс проводится с 2000 года, и каждый год предприятия и организации региона становятся победителями.

Благодаря участию в конкурсе тюменские предприятия могут продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, показать достижения в работе с персоналом, улучшить условия и охраны труда, развить социальное партнёрство и сформировать здоровый образ жизни. Так, в первом квартале 2020 года на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений подвели итоги всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности в 2019 году». Организации Тюменской области стали победителями и призёрами в 4 из 15 номинаций:

- «Тюменский индустриальный университет» получил I место в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы»;

- филиал «ЛУКОЙЛ-Инжиринг» КогалымНИПИнефть завоевал I место в номинации «За развитие социального партнёрства в организациях непроизводственной сферы»;

- II место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» получил «Образовательный центр «Гелиос»» Тюменского научно-исследовательского и проектного института нефти и газа;

- II место в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» получил «РН-Уватнефтегаз».

«Комсомольская правда – Тюмень» присоединяется к поздравлениям победителей и желает участникам победы в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четыре организации Тюменской области стали победителями Всероссийского конкурса
Загородные детские центры Тюменской области проведут марафон праздничных событий
В Заводоуковске «Трудовое лето – 2020» откроется 1 июня
Александр Моор принял участие в заседании совета по противодействию коррупции
Тюменские школьники устроили чаепитие онлайн
Для жителей Тюменской области стартует онлайн-марафон по отказу от курения
Для Тюмени создали новый герб города
В Тюменской области обсудили вопросы сохранения и развития татарского языка
В Тюменской области заработала горячая линия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
В Тюмени торгово-развлекательные центры будут работать по-новому
Александр Моор объяснил, почему на набережной не будет школьного вальса
В водоёмы Тюменской области выпустили 156 миллионов штук молоди пеляди и сиговых
Тюменцам рассказали, нужно ли надевать маски маленьким детям
Международный День защиты детей в Тюменской области – 2020 пройдёт дистанционно
В Тюменской области стартует традиционный месячник «Молодёжь против наркотиков»
Тюменская область – в числе участников программы «Безопасное детство»
Александр Моор принял участие в онлайн-форуме «День предпринимателя – 2020. Антихрупкость»
Тюменская «Точка кипения» присоединилась к марафону бизнес-практик
Новая Конституция даст неприкосновенность сложившему полномочия президенту
В Тюменской области запускают акселератор «Драйверы экспорта»
Активы под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысили 2,5 трлн рублей
Предпринимательница из Омутинского района перестроила работу кафе во время пандемии
В Тюменском районе расцвели «Звезды Победы»
Тюменский разработчик создал систему контроля ношения масок в период пандемии
В тюменских поликлиниках частично возобновляется плановый прием
Названы победители регионального конкурса «Экспортёр года в Тюменской области в 2020 году»
ВТБ выдает каждую вторую ипотеку в России под 6,5%