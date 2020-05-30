Четыре организации Тюменской области стали победителями Всероссийского конкурса

30 Май 2020 2020-05-30T19:54:56+03:00

Все они одержали победу в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»

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Четыре тюменских организации победили во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, конкурс проводится с 2000 года, и каждый год предприятия и организации региона становятся победителями.

Благодаря участию в конкурсе тюменские предприятия могут продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, показать достижения в работе с персоналом, улучшить условия и охраны труда, развить социальное партнёрство и сформировать здоровый образ жизни. Так, в первом квартале 2020 года на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений подвели итоги всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности в 2019 году». Организации Тюменской области стали победителями и призёрами в 4 из 15 номинаций:

- «Тюменский индустриальный университет» получил I место в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы»;

- филиал «ЛУКОЙЛ-Инжиринг» КогалымНИПИнефть завоевал I место в номинации «За развитие социального партнёрства в организациях непроизводственной сферы»;

- II место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» получил «Образовательный центр «Гелиос»» Тюменского научно-исследовательского и проектного института нефти и газа;

- II место в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» получил «РН-Уватнефтегаз».

«Комсомольская правда – Тюмень» присоединяется к поздравлениям победителей и желает участникам победы в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU