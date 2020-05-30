Загородные детские центры Тюменской области проведут марафон праздничных событий

30 Май 2020 2020-05-30T19:26:42+03:00

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Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления Тюменской области «Мы вместе» в преддверии Международного дня защиты детей запускает масштабную межлагерную акцию. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, 1 июня все загородные детские центры региона объединятся и онлайн проведут масштабную межлагерную акцию. Она пройдёт на площадках соцсетей «ВКонтакте» и «Инстаграм» в несколько этапов.

В 11 часов стартует прямой эфир «Мы – счастливое детство!». В программе запланированы конкурсы, поздравления, танцевальный флешмоб и анонс предстоящих праздничных акций.

Эти акции будут проходить с 12 до 18 часов. В течение всего дня ребятишки смогут принять участие в фотоакции «Я надел маску» и опубликовать в соцсетях свои фотографии под хэштегом #ЯНаделМаску или поддержать фотоакцию «Улыбка детства», выставив снимок своей улыбки с хештегом #улыбкадетства #тюмень.

А ещё ребята, вожатые и педагоги могут написать мини-рассказ на тему «Счастливое детство – это…» и присоединиться к одноимённому конкурсу. Главное условия – опубликовать сочинения под хештегом #СчастливоеДетствоЛагерь.

Кроме того, яркими событиями станут конкурс детских рисунков «Давай рисовать!» и челлендж «Мама, я вымыл руки», в рамках которого участники снимут короткие ролики о правилах мытья рук и разместят в соцсетях вместе с хештегом #МамаЯВымылРуки.

Межлагерная акция завершится в 19 часов онлайн-квизом «Детворе – ура!». В прямом эфире организаторы подведут итоги праздничного марафона, а победители получат электронные дипломы. Все прямые трансляции можно посмотреть на официальной странице ассоциации «Мы вместе».

ИСТОЧНИК KP.RU