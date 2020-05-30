2020-05-30T19:29:06+03:00
Общество

Александр Моор принял участие в заседании совета по противодействию коррупции

Его провёл полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор принял участие в заседании совета по противодействию коррупцииАлександр Моор принял участие в заседании совета по противодействию коррупцииФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор 28 мая принял участие в заседании совета по противодействию коррупции, которое провёл полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов. Как сообщили в пресс-службе главы региона, на заседании обсудили меры по противодействию коррупции в органах государственной власти и задачи по повышению эффективности антикоррупционной деятельности.

Александр Моор рассказал полпреду о том, какие мероприятия прошли в Тюменской области по выявлению конфликта интересов на государственной службе и скрытой аффилированности в деятельности исполнительных органов государственной власти Тюменской области в прошлом году. Также глава региона поведал о результатах проверки исполнения установленных законодательством о противодействии коррупции обязанностей, запретов и ограничений государственных и муниципальных служащих.

– Мы продолжим антикоррупционное обучение государственных и муниципальных служащих, будем оказывать содействие органам местного самоуправления в организации работы по противодействию коррупции путем проведения комплексной методической и разъяснительной работы, – заверил Александр Моор.

Как подчеркнул Николай Цуканов в конце мероприятия, работа всех органов государственной власти по борьбе с коррупцией должна быть бескомпромиссна и последовательна, а деятельность исполнительной власти регионов открыта и прозрачна для всех жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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